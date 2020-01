Teiga Castrellón • 9 Ene 2020 - 07:56 PM

La Comunidad Apostólica Hosanna inició este 2020 con su tradicional "Día de Unción", el cual tuvo lugar en el estadio Rommel Fernández y al cual el presidente Laurentino Cortizo asistió.

En esta reunión religiosa que convocó a miles de panameños, el mandatario agradeció tanto a los seguidores como al pastor Edwin Álvarez la invitación.

"Me reciben y me dicen gracias Nito por llegar aquí a la Unción, y yo les dije ustedes, no me tienen que dar las gracias, yo les doy las gracias a cada uno de ustedes por invitarme", indicó en primera instancia el mandatario panameño.

Posteriormente en su discurso el presidente señaló estar convencido de que Panamá está rodeado de gente buena y los presentes en el estadio eran una demostración de eso.

"Con fe y unidos no hay problemas que nosotros en este país no podramos resolver", concluyó el presidente.

Cabe señalar que anteriormente a este evento también han participado presidentes como Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.