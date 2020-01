Teiga Castrellón • 22 Ene 2020 - 05:04 PM

La Caja de Seguro Social (CSS) instaló esta tarde el Comité Asesor de Alto Nivel Ad Honorem.

Figuras de la sociedad panameña como Dino Mon, Felipe Chapman, Alberto Alemán Zubieta, Roberto Brenes, Felipe Argote, José Chen Barría, Nicolás Ardito Barletta, entre otros, pertenecen a este comité que ayudará al director de la CSS, Enrique Lau, en las reformas que se propondrán hacerle a la entidad para tener una mejor solvencia económica y brindar un eficiente servicio de salud.

"El sistema de solidaridad está atravesando una situación. Desde el año 2018 se comenzó a observar que los recursos que entraban al subsistema no cubrían el total de los egresos y eso tiene muchísima razón, por lo tanto, la comunidad debe estar tranquila y no hacer caso a aquellos que dicen que la Caja está quebrada, la Caja no está quebrada, la Caja está sólida", manifestó el director Lau.

Lau señaló que este grupo de expertos le ayudará a poner la casa en orden para que la entidad sea más eficiente, más cálidos en la atención a los asegurados, para mejorar la calidad y seguridad dentro de las instalaciones del Seguro.

Por otro lado, Lau señaló que aún no se cuenta con los análisis actuariales y para hacer importantes ajustes y tomar decisiones basados en estos hechos se debe tener el informe financiero completo.