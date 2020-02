Teiga Castrellón • 17 Feb 2020 - 02:23 PM

Ante las imágenes que se rotaron en las redes sociales sobre la realización de una regata en la Calzada de Amador, Toribio Díaz, vocero del Movimiento Víctimas de la Violencia Vial, exigió al gobierno una legislación que contemple medidas más severas para quienes organicen y participen en estas carreras de autos clandestinas.

La regata tuvo lugar el jueves y hasta un taxi se vio involucrado entre los corredores que hacía rugir sus motores ante una gran cantidad de espectadores.

Publicidad

"Nosotros hemos puesto nuestra propuesta de anteproyecto que este tipo de conductas, sobretodo las regatas son tipificadas como una conducta penal, porque es con alevosía y premeditación, o sea aquí si pasa un accidente de tránsito no se puede catalogar como que hay 'disculpen, que esto no fue mi intención', no, es todo lo contrario está consciente en la acción que está haciendo", manifestó Díaz a RPC Radio.

A pesar de que la multa de tránsito para los que hacen regatas en los últimos años se elevó a B/. 2 mil, tras detectarse las carreras clandestinas en calle 50, Albrook y Amador, Díaz señaló que esto no es suficiente porque la persona que comete la infracción llega hasta a arreglos de pagos con las autoridades, ya que la norma te lo permite y los infractores continuarán haciendo caso omiso de la ley.

"El que infringe debe caerle todo el peso de la ley, porque ya se han dado situaciones precisamente por regatas donde han quedado personas lisiadas y en el peor de los casos personas que han fallecido", acotó Díaz.

El vocero señaló que continuarán exigiendo a las autoridades sanciones más severas.