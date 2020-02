EFE • 20 Feb 2020 - 07:20 AM

"Las muchachas con vestimentas sugestivas, que muestran mucho" no tendrán acceso a las fiestas públicas del carnaval de Panamá. Así lo decidió la Policía Nacional y estallaron las redes y las críticas contra el ente de seguridad y los resabios "inaceptables" de "misoginia" de una sociedad patriarcal.

El subdirector de la Policía Nacional (PN), Alexis Muñoz, comentaba en la televisión local este miércoles las "prohibiciones" en las áreas del carnaval, es decir, las calles de la capital y otras localidades del país que son cerradas para que se presenten en tarimas artistas y se den los "culecos" o "mojadera" con mangueras.

"Hay que cumplir con esto, sobre todo por su seguridad, sobre todo lo que son los actos inmorales se van a restringir totalmente en lo que son las tarimas y predios", dijo Muñoz para luego agregar: "las niñas, las muchachas que van con vestimenta no adecuada, vestimentas sugestivas, no se (les) va a permitir" el acceso.

Pero qué significa vestimenta sugestiva: "que muestra mucho", aclaró el jefe policial, e informó de que esa evaluación quedará a criterio de las agentes femeninas o de la Policía de la Niñez.

El carnaval es la fiesta más esperada en Panamá y sinónimo de agua, fiesta y desenfreno. Los "culecos" se celebran a pleno sol y la gente se viste ligero para celebrar las mojaderas y la música.

Las autoridades gubernamentales llevan semanas pidiendo a la población disfrutar con mesura, los curas han recordado que después del carnaval la vida sigue, y el Ministerio de Salud recomendó que se "utilice adecuadamente los preservativos, no solo para prevenir los embarazos no deseados sino también las enfermedades de transmisión sexual".

"Es inadmisible", afirmó a Efe la presidenta de la Fundación para la Equidad de Género (Fundagénero), Gilma de León, respecto a la medida de la Policía, y denunció que, nuevamente, la mujer es una "victima social" porque se le acusa de ser la "provocadora" de delitos contra su dignidad y de índole sexual.

La posición asumida por la Policía, que en un acto "inconstitucional" pretende censurar la vestimenta solo de las mujeres en una fiesta de "tanta liberalidad" como el carnaval, es una muestra de los "resabios de misoginia que tenemos en esta sociedad patriarcal", afirmó de León.

Esta limitación solamente a la mujer es "una discriminación", y de ninguna manera encuentra justificación en el supuesto interés de prevenir actos violentos, de índole sexual, en su contra, explicó la también vicepresidenta la Asociación Panameña de Abogados de Familia.

"La sola vestimenta no puede determinar que se va producir un acto contra ella. No hay víctimas provocadoras, menos en este tipo de delitos contra el pudor y la integridad sexual. Los responsables de estos delitos son personas que padecen una compulsividad que entra en parámetros patológicos y no tiene nada que ver con buenas costumbres y moralidad", explicó de León.

Las personas con esas patologías "son capaces de violar a una monja, toda tapada, porque el problema no está en la víctima, está en el actor, en la persona que ejecuta" el delito, destacó.

Todo tipo de críticas se vertieron en las redes sociales contra la Policía Nacional, que allí se identifica como @ProtegeryServir, y se diseminó el hashag #policiamisogina.

La científica panameña Gabrielle Britton posteó: "Urge educación sexual integral ¡y educación en general! empezando por @protegeryServir #policiamisogina".

"Gracias @Protegery Servir por enseñarme cómo se debe vestir una mujer. Ya entiendo que si me violan pero tengo ropa inadeucada, no cuenta. Yo pensaba que se debería educar y proteger a todos por igual", escribió la usaria Sofi.