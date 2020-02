View this post on Instagram

Destruyen esculturas en el Cerro San Cristóbal de La Mesa de Veraguas, que representan la pasión de Cristo. El pueblo solicita a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. El proyecto se había convertido en un punto turístico-religioso de Veraguas, y había soportado las inclemencias del tiempo. @fjsanchezq #TReporta