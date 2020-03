Nimay González • 3 Mar 2020 - 01:29 PM

Este martes fue presentada ante la sede de la Región Metropolitana de Educación, una queja administrativa contra la rectora del Instituto Nacional por supuesto abuso de autoridad.

“Hemos presentado una queja administrativa por abuso de autoridad, por obstaculizar los procedimientos legales que se ventilan en esa instancia del centro educativo. Esperemos que en los próximos días a través de la señora Directora Regional de Educación de Panamá Centro le den lectura a la misma y se pronuncien en derecho”, indicó el profesor Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores (Asoprof).

Según se explicó, la queja la presentaron debido a la supuesta persecución política que mantiene la rectora, Roxana Casanova, contra algunos educadores de ese plantel, así como otras irregularidades, entre las que señalan alteración de documentos en un proceso administrativo.

“Vemos que la rectora ha cometido actos que no son apegados a derecho, se ha desenvuelto de una manera que no es honesta, no es cortés, no es leal, ha alterado varios documentos en los cuales en su momento se presentarán las denuncias penales ya que estos documentos alternandolos nos han desfavorecido en una decisión judicial, por ello hemos acudido a presentar una queja y en la misma estamos solicitando a la Directora Regional que la separe del cargo y la sancione administrativamente por estas irregularidades”, enfatizó el abogado Aris Pérez.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio