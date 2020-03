Linda Batista • 5 Mar 2020 - 12:09 PM

La Defensora del Pueblo, Maribel Coco, ordenó a la oficina regional de Bocas del Toro abrir una queja de oficio por la posible vulneración a los derechos humanos de una unidad femenina de la Policía Nacional.

Se trata de una sargento primera de la Zona Policial de Bocas del Toro, quien protestó esposada y con un cartel en el pecho, manifestando que le abrieron “un expediente por no complacer a los jefes, en las mentiras... por denunciar a un capitán me tienen como me tienen, ya que quería que yo no anotara una novedad de un hurto”.

La Ombudsman solicitó se hicieran las investigaciones necesarias "a fin de garantizar el respeto de los Derechos Humanos de la posible víctima".

Por su parte, la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional inició una investigación contra la uniformada, dado que recibieron la denuncia de supuestos maltratos verbales y discriminatorios por parte de la unidad policial a unidades de servicio en la subestación de Almirante.