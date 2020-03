Nimay González • 17 Mar 2020 - 02:04 PM

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aldo Mangravita, aseguró este martes hay suficiente alimentos nivel nacional, esto frente a la expectativa que existe en la población sobre un posible desabastecimiento de alimentos en medio de la pandemia del coronavirus.

“Dale la seguridad la país de que hay suficientes alimentos nivel nacional, las plantas productora y procesadoras están trabajando a su capacidad, la seguridad del abastecimiento se va a dar”, indicó Mangravita.

Cuestionó que la situación registrada en la que cientos de ciudadanos abarrotaron los supermercados en busca artículos de aseo y limpieza, así como alimentos, fue producto de la mala comunicación por parte de la autoridades sanitarias en cuanto a la limitación de la cantidad de personas permitidas en los establecimientos.

“Lo que se ha dado y lo que se ha visto estos días fue por la pésima comunicación que hubo con respecto esos comunicado y decretos donde limitaban la cantidad de personas dentro de un supermercado, ya gracias a Dios entendieron que 50 personas para algunos supermercados no es nada y para otros es demasiado, por qué, porque no consultan con los afectados, no consultan con la empresa, con las industrias, para tomar estas iniciativas que luego tienen que corregir”, expresó.