Teiga Castrellón • 20 Mar 2020 - 11:45 AM

Luego de las sugerencias emitidas por el Vaticano sobre el aplazamiento de las actividades propias de Semana Santa para el 14 y 15 de septiembre, ante la difusión del coronavirus, la Conferencia Episcopal Panameña ordenó la suspensión de los actos y eventos públicos de esta conmemoración en Panamá.

En una nota de prensa la Conferencia señala que en seguimiento de los decretos Ejecutivos No. 472, que prohíbe la realización de eventos con aglomeración de personas; el No. 490 de 17 de marzo, que anuncia el toque de queda en la República de Panamá; y el No. 499 de 19 de marzo que declara el cerco sanitario en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, en conciencia y responsablemente informa al Pueblo de Dios que:

Publicidad

Se suspenden todas las celebraciones públicas religiosas, verdaderas expresiones de fe y piedad popular, unidas a las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa (viacrucis, procesiones, actos penitenciales masivos, y el Triduo Pascual); y todas las posteriores hasta nuevo aviso. Se exhorta a los fieles a seguir las celebraciones litúrgicas preparadas por los sacerdotes, que son transmitidas por los medios de comunicación y las plataformas digitales. La celebración de la Semana Santa se realizará en familia, “la Iglesia doméstica”, que permanecerá en oración en su casa. Cada diócesis, según su realidad, organizará y facilitará los subsidios para la celebración de los fieles en sus hogares.

Los obispos hacen un llamado a la feligresía a que tomen consciencia de la urgencia que se vive con la llegada del coronavirus en el mundo y piden se sigan los protocolos de prevención.

"Es la oportunidad de fortalecer la “Iglesia doméstica”, a través de la oración", concluye expresando el comunicado de la Conferencia Episcopal.