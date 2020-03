Teiga Castrellón • 24 Mar 2020 - 11:12 AM

El doctor Julio Sandoval, director de la Unidad de Cuidados Intensivos, pidió a través del programa radial "Sin rodeos" a la población que no agotaran en Panamá los medicamentos cloroquina y la hidroxicloroquina, los cuales han sido señalados en un tratamiento eficaz contra el COVID-19.

Sobre estos medicamentos Sandoval, quien también es miembro del Consejo Asesor del MInsa para el coronavirus, manifestó, que son utilizados actualmente en el país por los pacientes con enfermedades crónicas como lupus y artritis, y añadió que se está comprando de manera incontrolable por los panameños desabasteciendo a los que de verdad lo necesitan.

"La cloroquina es un tratamiento que en Panamá existe desde que somos república, para la malaria, un medicamento supereconómico y de fácil producción y la hidroxicloroquina, ya es un inmunosupresor, un tratamiento más avanzado, son medicamentos primos hermanos y se ha visto que disminuye un poco la respuesta inmunológica del cuerpo ante el virus, eso en combinación con un antibiótico que se llama azitromicina. Sí, Donald Trump lo colgó en sus redes y lo leyeron cerca de seis millones de personas de una manera quizás un poco alarmista y qué ha pasado ahora, todo el mundo quiere tenerlo en su casa y eso no está indicado", explicó Sandoval.

El doctor hizo un llamado a la población ante el problema de desabastecimiento que se está dando en el país e indicó que para tratar el coronavirus con este tratamiento solo está indicado en pacientes que ya han dado positivo en COVID-19, que están hospitalizados y están teniendo una evolución tórpida (dificultosa).

"No está indicado el uso profiláctico para que no me vaya a dar el coronavirus de hidroxicloroquina y tampoco está indicado tener guardado en un tanque este medicamento", recalcó el especialista en cuidados intensivos.

Por otro lado, Sandoval reveló que esta mañana en el Complejo Hospitalario de la Transístmica que se extubó a un paciente que estaba en cuidados intensivos en condición grave y ahora se está analizando su mejora, y buscando el genoma a través del cuál se podría crear una vacuna o cura.