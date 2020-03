RI • 24 Mar 2020 - 06:40 PM

En medio de la crisis por pandemia de coronavirus, el Gobierno de Panamá anunció que se aplicará una disminución de 50% a la tarifa eléctrica para quienes consumen de 0 a 300 Kw/h al mes; y una disminución de 30% para clientes residenciales, pequeña y mediana empresa, con un consumo entre los 301 y 1,000 kw/h.

El presidente @NitoCortizo dijo que habrá disminución de la tarifa eléctrica, y aseguró que no se cortará el servicio a quienes no puedan cumplir con el pago de sus facturas, por crisis generada por coronavirus.

Instó a quienes mantienen ingresos, a cumplir con sus compromisos. pic.twitter.com/qDokTA9YjG — Telemetro Reporta (@TReporta) 24 de marzo de 2020

Aclaró que a las personas que no estén trabajando no se les va a cortar la luz y que a las residencias o empresas que consumen entre 301 y 1,000 kw/h que no puedan realizar el pago, se les otorgará un periodo de gracia de tres meses para el pago de sus facturas.

“Del total entre los de 300 hasta los 1,000 kw/h estamso hablando que son 9 de cada diez horgares en este país que se van a beneficiar con este periodo de gracia”, indicó el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Por otro lado, hizo un llamado a todas las personas que estén percibiendo sus ingresos que cumplas con sus pagos y compromisos.

Con relación al suministro de agua potable, aseguró “a nadie se le va a cortar en estos tres meses, pero eso significa por favor que utilicemos correctamente el agua”.

Asimismo señaló que no será cortado el servicio de internet durante estos tres meses.