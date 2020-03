Teiga Castrellón • 25 Mar 2020 - 11:12 AM

El presidente de la Academia Panameña de la Psicología, Humberto González, aconseja a los nacionales en el manejo de la ansiedad que les provoca la cuarentena total que ha impuesto el Gobierno como medida para mitigar en el país la propagación del coronavirus.

González pidió a los panameños no dejarse llevar por las noticias falsas, no propagarlas ni entrar en pánico ante estas.

"Para mantener una adecuada salud mental en estos tiempos de crisis la prioridad es el uso del conocimiento económico para manejar la ansiedad que generan las noticias, sobretodo la noticias falsas, no las trivialicen ni las magnifique, no alimente su miedo, no podemos vivir en el terror", expresó el presidente de la Academia.

Entre las recomendaciones que adelanta González a poner en práctica durante estos días están:

Evite estigmatizar a los grupos de riesgos o discriminar por sesgo, la discapacidad o cualquier otra condiciones

Maneje los sentimientos

Practique los hábitos de higiene recomendados

Converse con los niños pequeños y con los adultos mayores explicándole la importancia de los cuidados

Aprenda a lidiar con la cuarentena y el aislamiento social

Trate de mantenerse física y emocionalmente estable

Haga ejercicios, practique ejercicios de respiración, ya que esta ayuda muchísimo en el tema del estrés (inhalar y exhalar)

Mantenga una actitud positiva y objetiva

Apóyese en su familia y en los grupos de amigos, manteniéndose en contacto con ellos a través de la tecnología

Pero no se vuelva esclavo de la tecnología

Dedíquese a a hacer tareas diarias que lo distraigan

En caso de ansiedad, terrores nocturnos, falta de sueño o irritabilidad busque ayuda profesional

Quédese en casa bien informado y siguiendo los protocolos de seguridad

El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social poseen psicólogos que atenderán a través de las líneas a las personas que presenten problemas de ansiedad o estrés emocional.