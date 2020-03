Teiga Castrellón • 26 Mar 2020 - 12:01 PM

La Autoridad Panameña de Alimentos (Aupsa) manifestó a través de un comunicado que aprobaron la ejecución de medidas urgentes y precisas con el afán de que se agilicen los procesos de ingreso de alimentos a Panamá ante la situación que se vive en el país generada por el coronavirus.

"Hemos tocado temas sensitivos en las importaciones de alimentos para abastecer al país, mediante un conjunto de procesos que nos impulse a una salida rápida en puertos u otros puntos de ingreso. En ellos se incluye la verificación, las formas de pago, consideración de alimentos bajo emergencia nacional, así como los aspectos relacionados con los recintos y bodegas de almacenamiento" explicó el administrador general de la Aupsa, Raúl Saucedo Alderete.

Publicidad

Según explica la nota se han diseñado estrategias para acortar los tiempos y las estancias en los puertos de cargas alimenticias.

En ese sentido se adoptaron procesos como pagos mediante ACH por servicios y documentación temporal y la preaprobación de contenedores de alimentos (Plan Solidario).

Entre las estrategias a realizar y que fueron planteadas por la Aupsa se harán inspecciones a los contenedores en un tiempo tiempo que no exceda los 5 minutos en aquellos que sean de bajo riesgo; "se hará una ágil verificación que sustente que la documentación concuerde con las notificaciones; dinámica de apertura de contenedores en donde se verifique para su liberación automática que no tenga nada extraño y la no inspección minuciosas a alimentos denominados como nivel de bajo riesgo".