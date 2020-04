Teiga Castrellón • 14 Abr 2020 - 10:49 AM

El consultor empresarial, René Quevedo señaló en Radiografía que el coronavirus dejará secuelas económicas en Panamá que afectarán en su buena medida a la empresa privada del país y por ello prevé el crecimiento del empleo informal.

"La informalidad subirá, definitivamente. El empleo asalariado ha venido cayendo de manera importante. Estamos en la era del emprendimiento más los microempresarios", indicó Quevedo.

Es por ello que a este sector, el consultor pidió que el Gobierno le debe dar un gran apoyo, ya que actualmente es el motor de la economía panameña.

La informalidad la enmarca Quevedo como trabajadores profesionales que se independizan, emprendedores, microempresarios y hasta empresas que mantienen una planilla menor de cinco colaboradores.

Quevedo indicó que las cifras revelan que el 45% del empleo en el país lo genera la empresa privada, por lo que no ve mal la suspensión de contratos en vista de que esto permitirá que no se pierdan empleos, aunque advirtió que hay empresas que no podrán superar esta crisis.

En este punto Quevedo señaló que habrá empresas que no podrán ni siquiera pagar la liquidación a sus empleados, por eso hay que ayudarles en el proceso de reactivación.

Por otro lado, el consultor señaló que es importante que en las políticas de reactivación de la economía a futuro se incluya a la juventud, en vista de que el país ya presentaba la peor crisis de empleo juvenil y la peor explosión delictiva de los jóvenes.

"Hay que ver la inclusión productiva de los jóvenes", sentenció el consultor.

El Gobierno destinó B/. 300 millones al apoyo de las medianas, pequeñas y microempresas de Panamá para su reactivación.