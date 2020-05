Nimay González • 3 May 2020 - 01:56 PM

Este lunes 4 de mayo se llevará a cabo la primera reunión formal de la Mesa Económica Laboral, en la cual se analizarán las acciones para levantar la economía del país y generar empleos tras la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, explicó que en esta mesa, en la que habrá representación de los sectores de los trabajadores, empleadores y Gobierno, se buscará lograr consensos y tomar decisiones en materia laboral y económica en beneficio del país.

“Hemos instalado esta comisión que nos permite precisamente trabajar en ese diálogo nacional con los interlocutores del mundo del trabajo, se hace necesario más que nunca en medio de esta pandemia que nosotros podamos mantener esa comunicación y poder en consenso, en conjunto tratar de buscar los mecanismos para poder seguir trabajando en función de que podamos garantizar los trabajos, la calidad del trabajo del panameño y sobre todo sin abandonar a los sectores más vulnerables del país”, señaló Zapata.

Agregó que la mesa ha sido establecida reconociendo el posible detrimento de las relaciones laborales por lo que están “buscando opciones entre los sectores que son los interlocutores laborales para poder, en la medida de lo posible, no lesionar y no perjudicar a los trabajadores reconociendo que si no hay empresa no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay empresa, que es una relación que se mantiene en conjunto y que nosotros necesitamos desde el Gobierno nacional también apostar y apoyar desde nuestra posición para poder que se mantengan las relaciones laborales y no perjudicar al panameño”.

En cuanto a la posibilidad de que se haga una reforma al Código Laboral, Zapata indicó que es muy prematuro hablar de esto, reiterando la importancia de establecer el diálogo entre los interlocutores para entre todas las ideas tomar decisiones.

“En esta mesa nosotros vamos tener la oportunidad de articular y de tomar decisiones y que el Presidente y la Mesa Económica Nacional también pueda contar con estos insumos que vamos a trabajar aquí y poder entonces ir estableciendo los mecanismos y los lineamientos a corto plazo que nosotros vamos a ir tomando sin desconocer que ya el Gobierno nacional ha tomados y está tomando medidas en función de la economía”, indicó.

Cabe mencionar que la Mesa Económica Laboral será moderada por Juan Bosco Bernal, rector de la UDELAS. La misma estará integrada por los siguientes representantes del sector trabajador: Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Central General de Trabajadores de Panamá, Convergencia Sindical, Casa Sindical, Unión General de Trabajadores, Conusi, Central de Trabajadores de la República de Panamá, Confederación Unificada de Trabajadores de Panamá.

Asimsimo contará con la participación de los siguientes representantes por la parte empresarial: Consejo Nacional de la Empresa Privada, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Sindicato de Industriales de Panamá, Cámara de Turismo, UNPYME, Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, Asociación de Centros Comerciales.

Además contará con el apoyo técnico a representantes de la Fundación del Trabajo, Universidad Especializada de las Américas, Universidad de Panamá, Universidad Santa María La Antigua, APADETRA, Comisión Tripartita y la Asociación Nacional de Recursos Humanos.