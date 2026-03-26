Estación Albrook del Metro de Panamá abrirá al mediodía de este domingo

El Metro de Panamá informó que este domingo 29 de marzo la Estación Albrook iniciará operaciones a partir de las 12:00 m. El ajuste en el horario se debe a los trabajos de izaje del nuevo techo que integrará la futura Línea 3 con la Línea 1.
Operación de la Línea 1 este domingo:
- Tramo 5 de Mayo - Villa Zaita: Operará de forma regular en ambos sentidos desde las 7:00 a.m.
- Estación Albrook: Cerrada desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m.
- Conexión con Terminal: Se recomienda a los viajeros tomar previsiones si planean trasladarse hacia el interior del país durante la mañana.