Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 12:28

Estación Albrook del Metro de Panamá abrirá al mediodía de este domingo

Las labores se concentrarán en la pasarela peatonal que conecta la estación de Albrook del Metro de Panamá con la Terminal de Transporte.

Estación Albrook del Metro de Panamá.

Estación Albrook del Metro de Panamá.

El Metro de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Metro de Panamá informó que este domingo 29 de marzo la Estación Albrook iniciará operaciones a partir de las 12:00 m. El ajuste en el horario se debe a los trabajos de izaje del nuevo techo que integrará la futura Línea 3 con la Línea 1.

Las labores se concentrarán en la pasarela peatonal que conecta con la Terminal de Transporte. Una vez habilitada la estación al mediodía, el personal continuará trabajando en el área bajo estrictos protocolos para no afectar la seguridad de los usuarios.

Operación de la Línea 1 este domingo:

  • Tramo 5 de Mayo - Villa Zaita: Operará de forma regular en ambos sentidos desde las 7:00 a.m.
  • Estación Albrook: Cerrada desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m.
  • Conexión con Terminal: Se recomienda a los viajeros tomar previsiones si planean trasladarse hacia el interior del país durante la mañana.
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