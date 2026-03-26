Exrepresentante y extesoreros de juntas comunales en Veraguas, aprehendidos por peculado

Aprehensión durante allanamientos simultáneos en la provincia de Veraguas. Ministerio Público

Por Ana Canto El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la Operación “Verades” mediante allanamientos simultáneos en los distritos de Santiago y Soná, provincia de Veraguas. La acción judicial resultó en la aprehensión de cinco personas vinculadas a delitos de peculado y manejo irregular de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (2019–2024).

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Entre los detenidos figuran un exrepresentante del corregimiento de Gatuncillo (Santa Fe), dos extesoreros de juntas comunales y dos comerciantes. Las investigaciones se centran en irregularidades detectadas en las administraciones locales de:

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