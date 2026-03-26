Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 12:53

Exrepresentante y extesoreros de juntas comunales en Veraguas, aprehendidos por peculado

Durante las diligencias en la provincia de Veraguas las autoridades incautaron equipos celulares y libretas de recibos de locales comerciales.

Aprehensión durante allanamientos simultáneos en la provincia de Veraguas.

Aprehensión durante allanamientos simultáneos en la provincia de Veraguas.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la Operación “Verades” mediante allanamientos simultáneos en los distritos de Santiago y Soná, provincia de Veraguas. La acción judicial resultó en la aprehensión de cinco personas vinculadas a delitos de peculado y manejo irregular de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (2019–2024).

Entre los detenidos figuran un exrepresentante del corregimiento de Gatuncillo (Santa Fe), dos extesoreros de juntas comunales y dos comerciantes. Las investigaciones se centran en irregularidades detectadas en las administraciones locales de:

  • Junta Comunal de Gatuncillo: Posible afectación estatal por B/.165,708.59.
  • Junta Comunal de Calidonia (Soná): Perjuicio económico estimado en B/.167,984.15.

Durante los operativos, las autoridades incautaron equipos celulares y libretas de recibos de locales comerciales, elementos que serán analizados como piezas clave en la investigación.

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