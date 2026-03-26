Exrepresentante y extesoreros de juntas comunales en Veraguas, aprehendidos por peculado

El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutó la Operación “Verades” mediante allanamientos simultáneos en los distritos de Santiago y Soná, provincia de Veraguas. La acción judicial resultó en la aprehensión de cinco personas vinculadas a delitos de peculado y manejo irregular de fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (2019–2024).
- Junta Comunal de Gatuncillo: Posible afectación estatal por B/.165,708.59.
- Junta Comunal de Calidonia (Soná): Perjuicio económico estimado en B/.167,984.15.
Durante los operativos, las autoridades incautaron equipos celulares y libretas de recibos de locales comerciales, elementos que serán analizados como piezas clave en la investigación.