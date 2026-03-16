Caso conmociona a Veraguas: investigan presunto abuso sexual contra un bebé de 9 meses

La Fiscalía Regional de Veraguas, a través del Ministerio Público, ha iniciado una investigación formal por la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de un bebé de apenas 9 meses de edad.
Ante la gravedad del hecho, el menor se encuentra bajo estricta atención médica especializada para garantizar su estabilidad. Asimismo, la Unidad de Protección y Atención a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes (Upavit) brinda el acompañamiento integral y la asistencia psicológica necesaria tanto al infante como a su entorno familiar inmediato.
Las autoridades competentes adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades penales.
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