Veraguas Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 09:39

Caso conmociona a Veraguas: investigan presunto abuso sexual contra un bebé de 9 meses

El Ministerio Público informó que ha iniciado una investigación por la presunta agresión sexual contra un bebé de nueve meses en la provincia de Veraguas.

Ministerio Público inicia investigación en Veraguas.

Ministerio Público inicia investigación en Veraguas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Fiscalía Regional de Veraguas, a través del Ministerio Público, ha iniciado una investigación formal por la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de un bebé de apenas 9 meses de edad.

Ante la gravedad del hecho, el menor se encuentra bajo estricta atención médica especializada para garantizar su estabilidad. Asimismo, la Unidad de Protección y Atención a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes (Upavit) brinda el acompañamiento integral y la asistencia psicológica necesaria tanto al infante como a su entorno familiar inmediato.

Las autoridades competentes adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades penales.

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