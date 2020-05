Nimay González • 6 May 2020 - 01:33 PM

Luego de que la ministra de Salud, Rosario Turner, manifestara que están evaluando tomar una medida de gradualidad en la venta de licor, algunos expertos advierten que esto podría generar el surgimiento de problemas relacionados con el alcoholismo y agravar el tema del cumplimiento de la cuarentena.

Publicidad

“Nosotros no podemos dar esa ventajita de que se le pueda permitir a las personas aunque sea nada más esa ventanita, no se puede permitir porque las personas se aprovechan de esa situación y comienzan entonces los otros problemas emocionales que tiene el panameño relacionados con el alcoholismo, que parece que la gente no acaba de entender que el alcoholismo es una enfermedad seria que causa otros problemas sociales y que pudiesen agrandar muchísimo más nuestro problema que ya tenemos con la cuarentena”, explicó la psicóloga Lesbia González.

Asimismo el sociólogo Vicente Martínez manifestó que si bien es cierto tomar algunas copas podría ayudar a las personas a relajarse durante la cuarentena, señala que hay quienes no controlan la ingesta de alcohol, lo cual podría causar más violencia.

“Mucha gente se relaja tomando, es verdad, hasta yo lo digo en lo personal de vez en cuando me he tomado una cerveza para uno relajarse un poco y en este confinamiento tras que tú no puedes moverte mucho la cerveza podría ser un ente catalizador para un poquito bajar el estrés, pero también hay gente que no sabe tomar y se le puede ir las manos y eso también puede generar el miedo que tenían las autoridades de que generara más violencia”, manifestó el especialista.

Por su parte la gobernadora de Panamá, Judy Meana, hizo un llamado a los ciudadanos a que tengan paciencia con respecto al levantamiento de la ley seca.

“Debemos de tener un poco de paciencia porque cada decisión que se toma debe venir acompañada de los análisis de las consecuencias que esto va a tener, así que bueno, un poquito de paciencia y yo estoy segura que el Presidente va a tomar la mejor decisión en el momento correcto”, indicó Meana.