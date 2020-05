Odalis Núñez • 10 May 2020 - 11:12 AM

El Tribunal Electoral reitera que mantiene a disposición de la ciudadanía la página web de cédula de identidad “dondeestamicedula.com” que permite a quienes han hecho el trámite de solicitud de cédula o duplicados, verificar en qué oficina se encuentra este documento de identidad personal para que puedan retirarlo.

La entidad indica que “quienes han extraviado su documento, antes de hacer el trámite de solicitud de duplicado, verifiquen vía Internet, para conocer si la han devuelto a la institución y en qué oficina pueden retirarla”.

Publicidad

Igualmente, quienes han realizado su trámite de solicitud de duplicado de cédula perdida, vía web, también pueden verificar en esta página en qué lugar la retirarían.

“Si el usuario no realiza la verificación previa, correría el riesgo de acudir a la oficina equivocada y no encontrar su cédula, que aún no esté lista para su retiro”, señala el comunicado del TE.

Cabe señalar que la institución creó esa opción para beneficiar a la mayor cantidad de usuarios que por alguna razón no cuenten con su cédula de identidad personal, documento indispensable para la movilización ciudadana, por las aplican medidas de cuarentena debido a la pandemia del COVID-19.