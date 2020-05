Nimay González • 13 May 2020 - 06:19 PM

La cifra de personas que han perdido la vida en Panamá a causa del nuevo coronavirus (COVID-19) se elevó este miércoles a 256, mientras que el número de casos confirmados alcanzó los 8,944, con un total de 161 nuevos contagios.

La jefa de epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Lourdes Moreno, detalló que un total de 2,248 pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario, 296 están hospitalizados en sala y 77 se encuentran en cuidados intensivos.

Además se contabilizan un total de 6,067 pacientes que se han recuperado clínicamente.

Agregó que a la fecha se han realizado un total de 45,873 pruebas para detectar la COVID-19, de las cuales 10,513 han sido positivas y 35,358 fueron negativas.

Moreno destacó que para el día de hoy Panamá registra 10,722 pruebas por millón de habitantes.

En cuanto al número de casos según grupo de edad, indicó que en menores de 20 años hay 783 casos; de 20 a 39 se registran 3,766 casos; de 40 a 59 hay 3097; de 60 a 79 contabilizan 1,084; y en mayores de 80 años se registran 214 casos.

En cuanto al número de muertes según grupo de edad, señaló que en menores de 20 se registran 3 defunciones; de 20 a 39 contabilizan 16; de 40 a 59 hay 55; de 60 a 79 se registran 122 y en mayores de 80 hay 60 fallecidos.

Permiso para salida de los niños

Sucre, reiteró que solo está permitida la salida de un niño por adulto en el día y horario que le corresponde según su género y el último número de la cédula; el paseo debe darse a no más de un kilómetro de distancia de su área de residencia y cumplir con las medidas de distanciamiento social de otros moradores de esa área.

Agregó que es permitido estar en áreas comunes como estacionamientos, lobby o vestíbulos, áreas verdes y jardines, sin embargo, enfatizó que ese tiempo no puede ser utilizado para realizar visitas a nadie.

"No están permitidas las visitas familiares, los niños no deben ser llevados ni a supermercados, ni a tiendas, ni a bancos. Además de eso queremos pedirle a los padres que sean fieles vigilantes de sus niños. A todo aquel niños que tenga más de 2 años ponerle una mascarilla, vigilar que el niño no esté tocando superficies comunes, deben portar gel alcoholado de manera que se esté sanitizando las manos de nuestros niños cada vez que toquen alguna superficie, evitar que los niños se lleven la mano la boca", recalcó Sucre.

Añadió que al llegar los hogares, se deben dejar los zapatos afuera de la casa hasta que las suelas sean descontaminadas, el niño debe ser bañado y su ropa lavada de manera inmediata.

Reactivación gradual de actividades económicas

A partir de este miércoles se dio inicio a la reactivación de las actividades económicas contempladas en el Bloque 1, entres las que se encuentran: el comercio electrónico, talleres de mecánica y repuestos en general, la pesca artesanal, la acuicultura industrial, y los servicios técnicos como plomería, electricidad, mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ascensores y limpieza de piscinas, se incluyen las empresas fumigadoras.

El viceministro de Salud, Luis Sucre, hizo un llamado a estas empresas a que ingresen a la plataforma del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para inscribirse, verificarse y recibir su paz y salvo a fin de evitar dificultades con las autoridades .