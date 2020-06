Nimay González • 2 Jun 2020 - 02:45 PM

El Metro de Panamá informa a los usuarios de este sistema de transporte que a partir de este jueves 4 de junio se procederá a abrir las estaciones Lotería, El Ingenio y El Crisol.

Por otro lado, reitera que las estaciones Pueblo Nuevo y Pan de Azúcar de la Línea 1; y las estaciones Paraíso, San Antonio, Don Bosco y Altos de Tocumen, de la Línea 2, continúan cerradas temporalmente.

Cabe mencionar que desde el lunes 1 de junio, el Metro de Panamá incrementó su flota de trenes en toda la red ante la apertura del Bloque 2 de actividades económicas, con la finalidad de garantizar una capacidad de transporte del 40% que permita mantener el distanciamiento físico en un sistema que ha sido adecuado para poder cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar contagios por COVID-19.

Además con la medida de toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y el levantamiento de la cuarentena total, el horario de operación de la red Metro de Panamá se mantiene de Lunes a Sábado 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y los Domingos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.