Catherine Perea • 20 Jul 2020 - 07:44 PM

El expresidente panameño, Juan Carlos Varela compareció este lunes 20 de julio por tercera ocasión ante el Ministerio Público para ampliar la indagatoria relacionada al caso Odebrecht.

A su salida del edificio Avesa a eso de las 7:12 p.m. Varela reiteró que el proceso no guarda relación con su gestión como presidente de la República.

Publicidad

“El proceso por el cual me ha tocado presentarme por tercera vez ante las autoridades del Ministerio Público, es un proceso vinculado principalmente al financiamiento de mis campañas políticas, de mis seis campañas políticas en las que he participado en vida pública, es un proceso que no guarda relación alguna a mi gestión como presidente de la República”, manifestó Varela.

Varela adelantó que comparecerá nuevamente ante el MP la próxima semana y que cuando termine de contestar las preguntas al MP, hará pública información relacionada al proceso.

“No voy a contestar preguntas hasta que no termine el proceso, yo vendré la próxima semana, cuando termine, el equipo tendrá que hacer la presentación de todo lo que se ha presentado aquí, todas las preguntas y respuestas que se han dado”, indicó.

La Fiscalía Anticorrupción investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales proveniente de la constructora brasileña Odebrecht.

A Varela se le impuso medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación periódica los 30 de cada mes.