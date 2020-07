Teiga Castrellón • 22 Jul 2020 - 09:20 AM

El dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines a la Caja del Seguro Social (Amoacss), Fernando Castañeda denuncia que la falta de insumos de protección para el personal médico y de protocolos de limpieza en policlínicas ante reapertura de Consulta Externa, podría conllevar a más contagios por COVID-19.

"La realidad es que nosotros no hemos visto ninguna nebulización ni limpieza en las áreas de las policlínicas ni ocasional ni periódica , prácticamente en su cuantía han pagado ellos mismos sus limpiezas y nebulizaciones, ya tienen más de 200 trabajadores enfermos, la situación que tenían en Santa Librada de apiñamiento y largas filas no dice de que estuvieran preparados. Los protocolos que están manejando no incluye con claridad la dotación de mascarillas N°95 al personal de consulta", indicó Castañeda.

El doctor pidió que se le den las condiciones para atender a los pacientes porque los médicos desean atender, pero considera que la primera opción debe ser la telemedicina y evitar los aglomeramientos y las instalaciones que no siguen los protocolos.

Castañeda señaló que en el afán de querer hacer reaperturas se venden realidades que no existen, ya que el accionar de las gerencias de salud no se están enfocando en criterios técnicos.

Sobre los insumos, el dirigente señaló que no se ha superado la carencia de insumos médicos y a pesar de las reuniones siempre se les da excusas que éstos no llegan por problemas con los proveedores.

El doctor insistió en que hay que hacer una cuarentena total para reorientar la situación del COVID-19 en Panamá aislando pacientes, haciendo detección de casos temprano, seguimiento de contagios e implementando protocolo de tratamiento temprano; y no esperar llegar a situaciones como la de Ecuador.

Finalmente, Castañeda denunció que aún no se le han pagado las horas extras y se suspendió el pago de disponibilidad de los doctores especialistas, por lo que cuestiona al Gobierno respecto a que no se está diciendo la realidad de la Caja de Seguro Social y no se está priorizando el uso de los préstamos solicitados a entidades internacionales para tratar a la pandemia del COVID-19.