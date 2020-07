View this post on Instagram

Ya están abiertas las inscripciones para el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2020 organizado junto al @canaldepanama Inscríbete en el enlace en nuestro perfil. Con el respaldo y colaboración de @BanescoPanama @FundacionSusBuenosVecinos @COSPAEpanama