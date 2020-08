Teiga Castrellón • 4 Ago 2020 - 10:58 AM

La gobernadora de Panamá, Judy Meana, manifestó que elevó la investigación peliminar que se le sigue al alcalde capitalino José Luis Fábrega, a la Procuraduría General de la Administración, luego de que se evidenciara que traspasó tres cercos sanitarios para ir a la playa de Coronado.

Sin embargo Meana acotó que también le solicitó al procurador que dilucidara si existe un conflicto de intereses en esta investigación iniciada por ella, toda vez que ésta también es la vicealcaldesa capitalina.

"El criterio sobre el conflicto de intereses lo debe esclarecer el Procurador General de la Administración y esa es una de las preguntas que vamos a hacer responsablemente, precisamente para que quede todo muy claro. Mira yo no voy a dar un paso si hay conflicto o si la ley no me lo permite". señaló la gobernadora.

Meana acotó que junto con el equip legal se han solicitado todos los informes generados sobre esta situación, a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud y al juez de paz de Chame para determinar si el alcalde falló en alguna medida y señaló que en caso de que incurra en un fallo grave la sanción más severa que le permite la ley es un suspensión de 30 días a las funciones del alcalde Fábrega.