Teiga Castrellón • 5 Ago 2020 - 01:27 PM

El presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social de Panamá (CSS), Miguel Edwards aseguró a RPC Radio que asegurarán junto con el Gobierno Nacional el pago de los jubilados y pensionados, luego de que se revelara en los primeros meses de la pandemia del coronavirus la falta de liquidez ante la poca recaudación de la cuota obrero patronal que tenían y que ponía en riesgo el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de esta entidad.

"En realidad no hay un poblema grave para no hacerle efectivo el pago a los pensionados, grave, grave no lo tiene y lo otro que podemos decirle es que se le ha planteado al Ejecutivo que la Junta Directiva, la Administración y el Ejecutivo tienen que garantizarle el pago y los cheques a cada uno de los pensionados, hay que hacerlo, porque no pagar eso generaría una situación inclusive de mucho impacto para la economía del país", destacó Edwards.

Sin embargo Edwards señaló que en los últimos días la recaudación ha mejorado y esto le ha ofrecido ciertos recursos a la CSS para enfrentar los pagos, sin embargo señaló que buscan otras alternativas para financiarlos.

El presidente de la Junta Directiva indicó que en mes y medio, a través de una Comisión se trabaja para tener una solución en firme para este problema que enfrenta la CSS, para sacar del escenario esa discusión.

Previamente, el director de la CSS, Enrique Lau, había adelantado que en el 2019 se registró un déficit en la entidad de 249.9 millones de dólares, pero añadió que existe la fórmula para corregir la situación y al mes de julio ya se había presentado seis alternativas a la Junta Directiva para solventar dicha situación.