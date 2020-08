RI • 14 Ago 2020 - 12:45 PM

Si bien el Gobierno de Panamá no ha tomado una decisión en firme sobre la contratación de médicos extranjeros, el presidente Laurentino Cortizo aseguró que traer especialistas de otros países es una posibilidad ante la situación actual del sistema sanitario.

"No estamos hablando de médicos generales, se necesitan especialistas. Cuando se menciona la contratación de médicos de afuera, también está la idoneidad, no es que nos van a estar mandando a cualquier persona, pero todavía no hemos llegado a esa conclusión, estamos en ese proceso de conversar y ver esa necesidad", expresó el mandatario panameño este viernes.

Por su parte, el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Permanente de Ministros y Exministros de Salud que asesoran Gobierno Nacional sobre COVID-19, destacó que el agotamiento del personal médico es una realidad.

Sánchez Cárdenas detalló que se han hecho varias convocatorias a médicos en Panamá, que no han tenido los resultados esperados.

"Hicimos un llamado a médicos jubilados, ningún médico se presentó; se ha tratado de contratar a médicos que quieran hacer turnos, tampoco se presentó nadie", detalló, agregando que también se han tenido acercamientos con profesionales extranjeros que se encuentran en el país, donde de 20 solo 3 aceptaron al saber que era para tratar a pacientes COVID-19 positivo.

Sobre este tema, la ministra consejera de Salud Eyra Ruiz dijo que como Gobierno se deben considerar todas las opciones, "un gobierno responsable planifica y nosotros planificamos. El Plan A es mantener el sistema con los nacionales y el B es que si con los nacionales no es suficiente, tenemos que apoyarnos en especialistas de otros países, cardiólogos, neumólogos, intensivistas".

"Le propusimos a los residentes que estuvieran terminando la carrera que se les iba a adelantar el titulo y la investigación debían entregarla en dos años para poder contratarlos, y ninguno se ha acercado", indicó Ruiz, quien reiteró que no se ha tomado una decisión.

"Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nadie hace nada, nada más critican... ¿si agotamos todas las instancias internas del país qué hacemos? Tenemos que tener un contingente por si aquí pasa algo porque estamos abriendo los bloques".

El mandatario Cortizo hizo un llamado, "si hay médicos especialistas en el sector privado, clínica privada, no tenemos inconveniencia de contratarlos por servicios profesionales".