Teiga Castrellón • 14 Ago 2020 - 03:29 PM

El Órgano Judicial informó esta tarde que el Juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Héctor A. Zarzavilla Pérez, sustituyó la pena de 60 meses de prisión, impuesta por el delito de blanqueo de capitales, a Raúl De Saint Malo por trabajo comunitario en el Centro de Salud “Emiliano Ponce”, ubicado en el corregimiento de Calidonia.

Esta decisión se da luego de escuchar los argumentos expuestos por la defensa de De Saint Malo, así como las del Ministerio Público, al considerar que cumplían todos los requisitos para sustituirle la pena de prisión.

Publicidad

El juez también acotó que se supervisará el trabajo comunitario y en caso de incumplir se revocará y regresará a cumplir la pena impuesta en un centro penitenciario.

"El trabajo comunitario a realizar se llevará a cabo en el Departamento de Servicios Generales, del referido Centro de Salud, todos los jueves de cada semana, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 pm, como ayudante general, hasta que el procesado cumpla el término de su condena de 60 meses. Además, se le aplicaron las siguientes condiciones: la prohibición de salida del país, debe tener buen comportamiento, no portar armas de fuego, no consumir bebidas alcohólicas ni drogas y debe reportarse los días 14 de cada mes en el Juzgado de Cumplimiento de la Provincia de Panamá", reseñó el juez sobre el trabajo comunitario impuesto a Saint Malo.

Cabe recordar que este proceso guarda relación con el caso Odebrecht, en el cual De Saint Malo celebró un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía Anticorrupción, siendo validado por el Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal de Panamá, despacho que le impuso la pena de 60 meses de prisión, por el delito de blanqueo de capitales.

La abogada de De Saint Malo, Dicxiana Lorena Acosta, señaló, en su intervención, que aportó elementos probatorios tales como un certificado de buena conducta, la certificación de la evaluación por parte de la Dirección General del Sistema Penitenciario, un visto bueno por parte del Centro de Salud Emiliano Ponce, y una carta de la esposa del hoy condenado, donde se ofreció como oferente domiciliario y garante económico, para la obtención de esta medida.

Cabe señalar que el Ministerio Público, representado por la Fiscal Anilú Batista Carles, interpuso un recurso de apelación a la medida adoptada por el Juez de Cumplimiento, y se agendó una audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para el próximo 21 de agosto del 2020, a las 3:30 p.m.

Hay que destacar que a inicios de octubre del 2019 la juez de cumplimiento Irma Arosemena también le había concedido al hermano de la exvicepresidenta y excanciller, Isabel De Saint Malo, la sustitución de la pena de prisión por trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón por 960 días, sin embargo tras la apelación de la Fiscalía el 10 de octubre un Tribunal de Apelaciones le revocó la medida y pasó a pagar la condena.