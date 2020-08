Ameth Pérez • 24 Ago 2020 - 08:41 PM

Hay quienes no cuestionan la consulta ciudadana a la que llamó la Contraloría General de la República sobre el contrato para la construcción del Hospital Modular, sin embargo, exigen que la decisión final sea objetiva y otros señalan que esto no exime a la entidad de hacer o no el refrendo sobre esta construcción.