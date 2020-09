Teiga Castrellón • 3 Sep 2020 - 12:15 PM

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo manifestó este jueves que no tomará decisiones basado en presiones sino con base en evidencias, tras los cuestionamientos hechos por la pasividad del Gobierno tras las faltas cometidas por funcionarios a las restricciones de sanidad en días anteriores al participar de una fiesta en un restaurante en Obarrio.

“Esto no es un proceso de linchamiento, tenemos que respetar el debido proceso”, expresó el presidente Laurentino Cortizo al preguntarle sobre la participación de la ministra consejera de Salud en un sepelio.

Dijo que hoy debe recibir el informe.#TReporta pic.twitter.com/dk1XicZYrT — Telemetro Reporta (@TReporta) 3 de septiembre de 2020

"Esto no es un proceso de linchamiento, la justicia es para todos. En el caso del restaurante con el informe que yo recibí los funcionarios han puesto ya a disposición sus cargos, han renunciado", sostuvo Cortizo.

Repecto al caso de la ministra consejera de Salud Pública, Eyra Ruiz, quien participó en un multitudinario sepelio de una miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el mandatario señaló que este jueves recibirá un informe sobre la Dirección de la Región de Salud de ese sector.

"Mi pregunta siempre cuando algo pasa es que haya algo así que verifique qué resolución se violó o qué decreto se violó, eso lo debo estar recibiendo regresando a Panamá, pero no queremos hacer absolutamente, no hago absolutamente nada que no tenga evidencia", concluyó Cortizo.