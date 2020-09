View this post on Instagram

SE BUSCA ASESINO DE #BETANIA 📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣. INACEPTABLE LO QUE SUFREN LOS GATOS, EL MALTRATO ANIMAL ES ESPANTOSO DE CUALQUIER FORMA. PERO ESTO, FUE UN ACTO ATROZ. DISPARARLE A UN GATO MÁS DE 30 BALINÉS SOLO UN ASESINO PUEDE HACERLO. SI SABE QUIEN FUE DENUNCIE PORFAVOR, MAÑANA PODRÍAN SER SUS HIJOS O UN FAMILIAR SUYO. El gatito falleció 💔💔💔