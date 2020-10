Catherine Perea • 15 Oct 2020 - 07:51 AM

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable ocho demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra nombramiento de promotores comunales y deportivos en la Asamblea Nacional (AN) a través de la planilla 080.

Las demandas fueron interpuestas por el exmagistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola en representación de la Contraloría General de la República.

Molino Mola opinó que la Corte confundió el control de la Contraloría sobre los fondos públicos con el control constitucional.

“Lo que la Contraloría demandó es que se habían hecho nombramientos en que la Asamblea estaba asumiendo funciones de impulsor de la comunidad, impulsor del deporte y en la Constitución no se establece que la Asamblea tiene esas funciones. Como la Contraloría no puede decir que no pago esto porque es inconstitucional, solo la Corte lo puede decir”, sostuvo Molino Mola.

El exmagistrado dijo que en esta planilla eran nombradas personas a las cuales se les delegaba funciones ajenas a la Asamblea.

“Es como si la Corte dijera un policía tiene el control de un reo y lo tiene prisionero, pero si ese prisionero se escapa, entonces la Corte dice como no tomó las debidas precauciones para que se escapara, entonces no pueden recapturarlo”, indicó.