Linda Batista • 16 Oct 2020 - 06:59 AM

El Comité Organizador Local (COL) de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, Portugal, se realizó el lanzamiento de logo oficial de la JMJ 2023.

Logo da JMJ Lisboa 2023! pic.twitter.com/FlY0YQr9kJ — JMJ Lisboa 2023 (@jmj_pt) 16 de octubre de 2020

Publicidad

La diseñadora del logo es Beatriz Roque Antunes, una portuguesa de 24 años, quien estudió diseño en Londres y actualmente trabaja para una agencia de comunicación en Lisboa.

Roque, detalló que comenzó con la cruz, creó el camino que la atraviesa y, poco a poco, nació el rostro joven de María, marcando la devoción portuguesa a Nuestra Señora de Fátima. “Como nos dice el pasaje que es el lema de la JMJ Lisboa 2023, María no se conforma y va a visitar a su prima. Esta es una invitación a los jóvenes: no asentarse, hacer que suceda, construir y no dejar el destino del mundo en manos de otros. Todos necesitamos que los jóvenes tomen el mundo en sus manos ”, precisó.

La presentación se dio este viernes, debido a que el 16 de octubre de 1978, fue elegido Papa San Juan Pablo II, quien creó este evento único para la juventud del mundo, explicó el comité.

La JMJ estaba programada para realizarse en Lisboa, Portugal en el año 2022, sin embargo el pasado 20 de abril fue aplazada para el 2023 por la pandemia del coronavirus que ha cobrado la vida de miles de personas a nivel mundial.