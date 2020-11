Nimay González • 1 Nov 2020 - 10:31 AM

En el marco del inicio del mes de la patria, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, hizo un llamado este domingo 1 de noviembre a los ciudadanos a amar a Panamá y dejar de lado todo aquello que impida poder caminar juntos hacia adelante y reconstruir el país.

“Sigamos amando a Panamá y amar a Panamá es mucho más que respetar nuestros símbolos patrios, la Bandera, el Escudo, el Himno, o la Harpía ave nacional, amar a Panamá es colocarnos la misma camiseta y estar dispuestos a dejar aquello que nos impide caminar juntos para seguir adelante, hay mucho que reconstruir, debemos regresar a la esencialidad de nuestra vida, valorando aquello que sí es verdaderamente importante”, expresó Ulloa.

Asimsimo señaló que a pesar de que la pandemia del nuevo coronavirus ha causado múltiples pérdidas, tanto de vidas humanas como económicas, la misma también representa una oportunidad para que todos renueven su amor por Panamá.

“Esta pandemia si bien ha traído muchas pérdidas de vida y pérdidas materiales, también tenemos la oportunidad para renovar nuestro amor a esta tierra que nos vio nacer, nos falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad por los demás, no podemos superar esta pandemia solos, porque solos jamás nos salvaremos, que estas fiesta de este año nos permita recuperar el amor a Panamá, el amor al prójimo, a esta tierra, a su naturaleza, no tengamos miedo, que el amor no debilita sino que fortalece, es lo que nos impulsa a renovar todo para mejorar nuestras vidas”, recalcó el religioso.

Añadió que durante el mes de noviembre, la Comisión Arquidiocesana de Oración invita a los ciudadanos a participar de la campaña Pro Valores por Panamá, Juntos lo Lograremos.

“Durante todo el mes de noviembre vamos a reflexionar semana tras semanas sobre los valores, en la primera semana estaremos reflexionando sobre el valor del amor, en la segunda el respeto y la tolerancia, en la tercera la responsabilidad y en la cuarta semana la solidaridad, reforzar estos valores nos hace un pueblo noble como nos definió el papa Francisco”, indicó.