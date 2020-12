Teiga Castrellón • 11 Dic 2020 - 11:08 AM

El director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), Carlos González explicó qué significa el traslado de partidas que se viene realizando en los últimos días en la Asamblea Nacional y acotó que ya se han hecho seis traslados con este mismo mecanismo el cual explica no es común, pero está bajo la ley del presupuesto del Estado.

Con este movimiento, indicó González, no se está dando la afectación ni en los ingresos, autonomía ni en los programas de la CSS.

"Son las entidades descentralizadas las últimas que se han estado tomando en cuenta para asegurarnos de que las partidas que van a sustentar esos traslados no van afectar sus programas regulares. La autonomía de la Caja de Seguro Social no se está afectando porque no estamos afectando sus ingresos ni sus programas", señaló González.

Sobre este punto, cuando se prevea modificar los ingresos de la CSS el director de la entidad debe elevar la consulta a la Junta Directiva para su aprobación, pero añadió que este no es el caso.

González explicó que como son partidas en las que la CSS no generará ingresos ante la baja recaudación que está presentando por la pandemia del coronavirus no tendrá fondos para ejecutarlas y ya que el Estado sí posee fondos, producto de los préstamos internacionales que ha solicitado, esto permite el traslado de partidas. Una partida es lo que facilita autorizar otros gastos.

"No es común, lo común es que los traslados se hacen a lo interno de la institución, pero la ley de presupuesto prevé hacer este tipo de traslados interinstitucionales. Nosotros hemos tomado todas las precauciones para garantizar que no se afecte a la Caja de Seguro Social" acotó González.

Finalmente el director de Presupuesto manifestó que el Gobierno no busca afectar a la Caja, asegurando que ayer se dio la aprobación de 14 millones de balboas, para comprar pruebas de COVID-19 y contar con la cantidad suficiente.