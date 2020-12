Catherine Perea • 11 Dic 2020 - 01:36 PM

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo habló sobre la Ley 172 del 19 de octubre de 2020, mediante la cual se crean nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, y defendió su decisión de sancionarla.

Cortizo dijo que la Ley cumplió con todos los procedimientos contemplados para la creación de nuevos corregimientos y que la adecuación que se realizó fue la adecuada.

Con respecto a la sanción de la ley que crea nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, el presidente Laurentino Cortizo dijo que sus decisiones no se basan en caprichos, y destacó que la reorganización contenida en la ley "es la adecuada".#TReporta pic.twitter.com/NSFVew72Kg — Telemetro Reporta (@TReporta) 11 de diciembre de 2020

“Mi último informe del documento de un proyecto de ley es de la dirección de asesoría legal de la Presidencia...cuando yo leo ese documento y me dicen sanción o no sancionarla o vetarla parcialmente eso es lo que yo hago, pero por capricho no voy a hacer eso. Quiero como ser humano, como presidente cumplir con ese estado de derecho...no soy ningún emperador o monarca, soy un presidente electo y tengo que cumplir lo que dice la constitución, los procedimientos, las leyes y las normas”, sostuvo Cortizo.

Sin embargo, el jefe de Estado instó a la ciudadanía a presentar propuestas al respecto en el proceso del diálogo nacional.

“Allí sí me gustaría por ejemplo en el tema de legislación, la propuesta de una legislación para ir minimizando la cantidad de nuevos corregimientos”, manifestó.

La Ley establece como nuevos corregimientos los de Bocas del Toro Oeste e Isla San Cristóbal en el distrito de Bocas del Toro; Finca 66, Finca 4, Finca 51, La Mesa y Barranco Adentro en el distrito de Changuinola y Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba en el distrito de Almirante.

El corregimiento de Cauchero es transferido del distrito de Bocas del Toro al distrito de Almirante.

La ley fue propuesta por el diputado de Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson.