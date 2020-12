Catherine Perea • 17 Dic 2020 - 12:32 PM

Este jueves 17 de diciembre, se registraron largas filas en la entrega de tarjetas clave social para el pago de becas de concurso y Programa de Asistencia Social Educativa Universal Pase-U.

Padres de familia de escuelas de los corregimientos de Don Bosco, Juan Díaz y Parque Lefevre denunciaron mala organización para la entrega de la tarjeta. Manifestaron que había poco personal y mesas.

También se registraron largas filas en Panamá Oeste.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) se pronunció al respecto y reiteró que el horario de atención inicia a las 8:00 a.m. y no a las 6:30 a.m.

La entidad resaltó que solo debe acudir el representante legal del estudiante, quien debe llevar su cédula de identidad persona y la del estudiante beneficiario.

“El Ifarhu pide la colaboración de los padres de familia para mantener el orden y el distanciamiento físico, a fin de distribuir todas las tarjetas a los estudiantes”, indicó el Ifarhu.

El desembolso de becas se realizará el 21 de diciembre, fecha en que también se efectuará el desembolso a los estudiantes de PASE-U.