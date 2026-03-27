Caso IFARHU: reprograman audiencias y establecen nuevas fechas para Bernardo Meneses

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, reprogramó las audiencias de solicitud de acumulación de procesos penales seguidos a un exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ), investigado por delitos contra la administración pública.

El caso involucra presuntos hechos de peculado doloso agravado , entre otros delitos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: PASE-U 2026: cuánto reciben estudiantes de premedia y media según IFARHU

¿Por qué se reprogramaron las audiencias?

La decisión se dio luego de que la defensa omitiera considerar la cantidad de personas que debían ser notificadas para la solicitud de acumulación de los procesos.

Según el Ministerio Público:

En uno de los expedientes hay 25 imputados y 6 indiciados

En otro proceso, figura 1 imputado y 10 indiciados

La jueza determinó que todas estas personas deben ser notificadas, ya que tienen derecho a expresar su conformidad o desacuerdo con la acumulación de las causas.

Nuevas fechas de audiencia

ministeriopublico-spa

Las audiencias fueron reprogramadas en el Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora:

2 de junio de 2026 – 8:30 a.m. (Sala #5)

– 8:30 a.m. (Sala #5) 18 de junio de 2026 – 8:30 a.m.

– 8:30 a.m. 18 de junio de 2026 – 2:00 p.m. (Sala #5)

Participantes en la audiencia

Durante la diligencia realizada el 26 de marzo de 2026 participaron:

El fiscal Argol Hyman, en representación del Ministerio Público

La defensora técnica Nadia Castillo

El querellante Héctor Atencio, de la Oficina de Asuntos Legales del IFARHU

Origen de la investigación

El proceso se originó tras una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República de Panamá, que detectó presuntas irregularidades en la administración del IFARHU durante el quinquenio pasado.

Un caso de alto interés público

Este expediente forma parte de las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos en instituciones estatales, lo que mantiene la atención ciudadana sobre el desarrollo del proceso judicial.