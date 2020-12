RI • 29 Dic 2020 - 12:06 PM

Presidentes de gremios empresariales de Panamá ofrecieron este martes una conferencia de prensa para plantear su preocupación ante la falta de un plan integral contra la pandemia de COVID-19 en el país, las consecuencias de esto en el sector privado y los empleos, y su rechazo a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Salud anunció este domingo cuarentena total para las provincias de Panamá y Panamá Oeste del 4 al 14 de enero de 2021, con suspensión de jornada laboral.

“Sin movilidad de los ciudadanos no hay consumo, si no hay consumo no hay ventas, sin venta no subsiste la empresa y no se pueden mantener las plazas de trabajo, sin empresa ni colaboradores no hay pago de tributos”, reiteró Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP).

En un comunicado conjunto, leído por De La Lastra, se hace énfasis en que este nuevo cierre provocará un retroceso en la reactivación económica y atenta contra la sostenibilidad de las empresas. "Luego de 10 meses de paralización del sector productivo, establecer una nueva cuarentena generará un continuo deterioro del sector productivo formal, el cierre definitivo de operaciones de cientos de empresas, miles de empleos perdidos y aumento de la informalidad. No podemos, bajo ninguna perspectiva, aceptar que la cuarentena es la dirección correcta".

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y gremios representativos del sector productivo conscientes que la prioridad es y será salvaguardar la vida y el bienestar humano, hace un llamado al Gobierno Nacional a que implemente una estrategia integrada, coherente y viable. pic.twitter.com/m2EOF0SbCN — CoNEP Panama (@CONEPPanama) 29 de diciembre de 2020

Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dijo que el sector empresarial se enteró de estas medidas a la par del resto de la población.

Detalló que de los 280 mil contratos laborales suspendidos a raíz de la situación sanitaria, se han podido reactivar 105 mil, y que de más de 20 mil empresas cerradas, apenas 8 mil han podido retomar operaciones, y que con estas nuevas medidas esto es más improbable.

“Nos sumamos a este rechazo de la cuarentena. Hemos sostenido muchas veces que el sector construcción puede laborar y labora en espacios abiertos, y podemos guardar mucho más distanciamiento”, expresó el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Jorge Lara.

Por su parte, el presidente de la Cámara Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jean-Pierre Leignadier, hizo un enérgico llamado al Gobierno a trabajar de forma estratégica. “Estamos solicitando un plan integral, coherente, no se trata de iniciativas aisladas, sino de planes estructurados y coherentes”, expresó.

En este comunicado conjunto, los empresarios instan al Gobierno a hacer cumplir con las medidas establecidas e imponer sanciones a quienes las incumplan. "Somos de la firme opinión que la certeza del castigo debe prevalecer de manera sistemática, sobre aquellos que incumplen las medidas establecidas por las autoridades", señaló De La Lastra.

Aldo Mangravita, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), cuestionó que a la fecha no se haya hecho obligatorio el uso de la pantalla facial en el transporte público, destacando que esta es una medida importante que podría ayudar a reducir los contagios.