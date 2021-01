Catherine Perea • 20 Ene 2021 - 08:45 AM

Los pacientes con enfermedades autoinmunes en Panamá no están incluidos en el proceso de vacunación contra covid-19.

Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, mencionó que no están contempladas padecimientos como artritis, lupus, esclerosis múltiple y la psoriasis.

Publicidad

Pinzón solicitó a las autoridades de Salud una explicación científica del porqué este grupo no está incluido.

“Nosotros recibimos medicamentos inmunosupresores porque la enfermedad autoinmune lo que provoca es que nosotros mismos agredimos nuestro cuerpo y nosotros mismso de una manera u otra provocamos la enfermdad. Los medicamentos que nos dan es para bajar ese nivel de agresión y por eso me imagino nos colocaron como no nos podemos vacunar”, sostuvo Pinzón.

Indicó que en otros países como Estados Unidos, a estos pacientes se les ha aplicado la vacuna.

El doctor Eduardo Ortega, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19, dijo que no hay información suficiente sobre la eficacia en personas con enfermdades autoinmunes y con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sin embargo, no significa que está contraindicada.

Ortega explicó que la vacuna de Pfizer contra covid-19, de acuerdo con los estudios clínicos, la única contraindicación que tiene es en pacientes con alergia a algunos de sus componentes o que tengan reacción alérgica a la primera dosis.

“La vacuna tiene algunas contraindicaciones, algunas limitaciones y precauciones. Cuáles son las precauciones, no hay data todavía suficiente en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes con enfermedades autoinmunes y pacientes con VIH. Eso no significa que está contraindicada, eso no significa que las personas no deberían recibir la vacuna, eso significa que probablemente estas personas pudieran no responder adecuadamente a las dosis de la vacuna porque al tomar un medicamento que inmunosuprime a las personas es posible que no tegan la misma respuesta que una persona que no toma estos medicamentos”, señaló.

El doctor Ortega recomendó incluir a este grupo de pacientes en los grupos de vacunación que corresponde.