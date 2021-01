Teiga Castrellón • 22 Ene 2021 - 05:15 PM

Más de 60 médicos internos y residentes realizaron este viernes un piqueteo en las inmediaciones del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de Panamá denunciando que a pesar de que se encuentran en la primera línea de combate en la lucha contra el COVID-19 no han sido incluidos en la lista de vacunación.

Armados con pancartas que rezaban frases como "el personal no se multiplica como los casos, más empatía", "vacunación más transparencia" o con estadísticas que señalaban que 1 de cada 4 médicos residentes y 1 de cada 5 médicos internos se han contagiado con el coronavirus; realizaron su protesta esta tarde.

Los médicos también manifestaron que no se les ha tomado en cuenta para esta vacuna, aún cuando son los que trabajan cerca de 32 horas seguidas en sus turnos.

Cabe señalar que las autoridades sanitarias indicaron en primera instancia que Panamá recibiría unas 40 mil dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNtech, sin embargo la farmacéutica hizo un recorte al país y solo llegaron unas 12,840 dosis, lo que ha implicado el racionamiento en la aplicación de esta inmunización al personal médico.

Hay que destacar que desde el primer día en el que la vacuna se aplicó al personal sanitario en la Caja del Seguro Social, las denuncias de "juega vivo" no han cesado, señalando que se ha inmunizado a personal que no atiende en las áreas COVID-19 y que no ha existido la priorización en esta entidad.

Los médicos internos son aquellos doctores de medicina general que a través de su práctica en los hospitales buscan culminar su formación para ejercer esta profesión de manera idónea; mientras que los médicos residentes son los que están preparándose en alguna especialidad para desarrollarse posteriormente como médicos permanentes y de atención especializada.