Nimay González • 25 Ene 2021 - 10:26 AM

El diputado Juan Diego Vásquez cuestionó este lunes que los titulares del Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), no acudieron a la citación que les había hecho el Pleno de la Asamblea Nacional a fin de responder un cuestionario sobre vacunas, nivel de endeudamiento, sobre la trazabilidad y la alarmante cifras de muertes por COVID-19.

Indicó que frente a esto, los diputados se encuentran preparados y se están organizando para las medidas que sean necesarias para que los ministros comprendan que no fueron llamados de una forma opcional, sino que ellos tienen una obligación constitucional, legal y ciudadana.

“Si ellos no tienen nada que esconder no entiendo por qué no van a la Asamblea, que me llamen a mí a rendir cuentas o lo que sea, los ministros o quien sea y yo lo hago con mucho gusto, cuál es temor que tienen ellos. No vamos a permitir que se sigan burlando de la preocupación de los panameños materializada en esta propuesta de citación que fue aprobada unánimemente y que ahora tiene que cumplirse para poder que se den las respuestas que todos estamos esperando”, enfatizó Vásquez.

Añadió que la Junta Directiva de la Asamblea debe hacer cumplir con dicha citación, catalogando la acción de los ministros como un irrespeto.

“Lo que los ministros están haciendo es un irrespeto, pero lo que la propia Asamblea desde la Junta Directiva está permitiendo es aún más grave, porque ya habiéndose aprobado la citación menoscaba nuestra propia legitimidad para cumplir con nuestro trabajo y eso es lo que no puede ser permitido, no hay excusa, ellos están en el país y sin duda tienen muchas cosas importantes que hacer, yo no digo que no, pero rendir cuentas tiene que ser siempre la más importante de todas ellas”, recalcó.