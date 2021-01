Nimay González • 28 Ene 2021 - 01:48 PM

Este jueves se dio inicio al proceso de inducción de los médicos cubanos y del personal de la Caja de Seguro Social (CSS) que estará brindando atención a los pacientes con coronavirus en el Hospital COVID-19 que ha sido habilitado en la Ciudad de la Salud.

El director médico de la Ciudad de la Salud, Dr. Rolando Binns Halman, manifestó en RPC Radio que esta inducción está relacionada con el uso de los equipos y que tan pronto se tenga el aval de los entes reguladores se procederá a recibir a los pacientes en esas instalaciones.

Publicidad

"En el día de hoy empezamos un proceso de inducción para que se conozcan los principios exactos para poder brindar el servicio de salud adecuado para el país".

- @enriquelauc pic.twitter.com/rf7rG3zcO1 — CSSPanama (@CSSPanama) 28 de enero de 2021

Agregó que se ha recurrido al nombramiento del personal nuevo que se requiere, a fin de no generar más carga al equipo de salud que ya está agotado, indicando que para la atención en el Hospital COVID-19 se requerirá entre 16 a 20 intensivistas, cerca de 60 médicos generales y 20 subespecialistas no intensivistas.

En tanto el director de la CSS, Enrique Lau, indicó que a través de esta inducción se tiene como objetivo que el personal conozca los principios y valores que deben tener.

"En el día de hoy empezamos un proceso de inducción para que se conozcan los principios filosóficos, los valores y principios que requiere el país al servicio de la población, estamos preocupados porque todas las acciones que hagamos se enfoquen en los pacientes, queremos que las personas que sirvan a nuestros enfermos tengan compasión con ellos y con sus familiares, que no solamente nos enfoquemos en las técnicas, en la tecnología, en el conocimiento, sino que pongamos siempre por delante al pacientes como un ser integral, que tiene sentimientos, que está angustiado porque ha salido de su zona de confort y seguridad, y no solamente él sino su familia que está preocupada porque no sabe qué le va a pasar a ese ser querido”, indicó Lau.