CSS amplía opciones contra el cáncer en la región de Azuero

La Caja de Seguro Social ( CSS ) marcó un importante avance en la medicina pública de la región de Azuero al realizar, por primera vez en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré, procedimientos de ablación térmica por microondas, una tecnología de vanguardia utilizada para el tratamiento de tumores.

Esta técnica mínimamente invasiva fue aplicada con éxito en pacientes con nódulos tiroideos benignos y en un paciente diagnosticado con hepatocarcinoma (cáncer de hígado), lo que amplía las opciones terapéuticas disponibles dentro de la institución.

El procedimiento reunió a un destacado equipo de radiólogos intervencionistas de distintas provincias del país, quienes participaron en la ejecución de estas terapias locorregionales, lo que fortalece el trabajo multidisciplinario y garantiza una atención bajo los más altos estándares de calidad.

El doctor Jonathan Cerrud, radiólogo intervencionista del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado y responsable de los procedimientos, explicó que la técnica consiste en introducir una aguja guiada que genera calor controlado en su extremo para destruir de manera precisa el tejido tumoral o del nódulo tratado.

“Este procedimiento ofrece una alternativa segura, efectiva y de rápida recuperación para los pacientes, reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas más complejas”, destacó el especialista.

Con la incorporación de esta tecnología, la CSS acerca tratamientos especializados y de alta complejidad a la población de la región central del país.