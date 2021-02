Nimay González • 8 Feb 2021 - 11:42 AM

La directora nacional de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, Nadja Porcell, explicó este lunes que una actividad de donación de sangre que era desarrollada el domingo por el programa Dona Vida, fue suspendida debido a que la misma no estaba autorizada ni contaba con los permisos requeridos.

Publicidad

“Si bien es cierto es una actividad muy importante, sentida, sustantiva, pero no habían generado ningún tipo de comunicación con nosotros, ni permisos adicionales, incluso presentaron unos salvoconductos que investigamos inmediatamente y son salvoconductos que no fueron emitidos por la autoridad competente, pareciera que fueron salvoconductos de la AIG pero no tienen el sello de seguridad de AIG, por lo tanto no son fidedignos”, señaló Porcell.

Explicó que en estos momentos de restricciones de movilidad estricta, el ente que está facultado para expedir los salvoconductos es el secretario general del Minsa, por lo que al no existir ninguna constancia de que se haya solicitado el permiso respectivo para esta actividad, fue suspendida la actividad.

“En función de que no teníamos aquí ninguna constancia de ellos hubiesen solicitado ni hubiesen comunicado ningún tipo de actividad, procedieron a suspenderla debido a que son actividades que no están autorizadas y que se hace en día de cuarentena total”, puntualizó Porcell en el programa Radiografía que se transmite por ECOTV y RPC Radio.