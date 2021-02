Catherine Perea • 12 Feb 2021 - 05:39 PM

El doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, informó que en el sector de Barraza, en El Chorrillo, fueron desarmadas dos estructuras que se presumía serían utilizadas para realizar culecos de forma clandestina.

Unidades de la Policía Nacional (PN), en conjunto con funcionarios del Centro de Salud de El Chorrillo, realizaron operativos de verificación desde tempranas horas de este viernes 12 de febrero, encontrándose un área pública preparada con tuberías de pvc.

Desmantelan estructuras con tuberías de 'pvc' que aparentemente serían utilizadas para hacer culecos, en dos áreas públicas del sector de Barraza. El @MINSAPma reitera que están prohibidas las fiestas, reuniones o actividades que implican aglomeración de personas. #TReporta pic.twitter.com/c8dtndZ4y6 — Telemetro Reporta (@TReporta) 12 de febrero de 2021

Las autoridades procedieron a la desinstalación de la estructura.

El doctor Cedeño recordó que, debido a la pandemia del covid-19, están suspendidos los carnavales, reuniones, y actividades que implican aglomeración.

Indicó que estarán efectuando operativos para evitar se realicen fiestas durante los días de carnavales.

“Recordar que no podemos celebrar carnaval, no podemos hacer fiesta, no podemos hacer culecos, no podemos hacer nada relacionado con el carnaval. Las personas en sus hogares, aquel que tenga piscina en su casa con su familia, con su burbuja puede hacer celebraciones dentro de la casa, sino viven en el mismo lugar no pueden hacer fiestas”, adviertió.