Nimay González • 12 Feb 2021 - 08:57 AM

Jorge Giannareas, especialista de políticas sociales de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló este viernes la importancia de que en Panamá se implemente un sistema de protección integral a la niñez, lo cual cataloga como una deuda que data desde hace varios años, esto tras las denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado.

“Unicef se une a la enorme preocupación que hay en el país sobre la situación de los niños en los albergues, nosotros lamentamos los hechos que se han denunciado, pero sobre todo queremos llamar a las autoridades a que resuelvan de una vez por todas esa deuda histórica que tiene Panamá de no tener un sistema de protección integral de la niñez… la necesidad de reformar el sistema es muy bien conocida y es de larga data, mientras el sistema no se reforme estos tristes hechos que hemos estado viendo van a seguir ocurriendo porque el problema que tenemos es que las instituciones de protección no están funcionando adecuadamente”, indicó Giannareas en RPC Radio.

Publicidad

Detalló que a través de varios Gobierno se han presentado iniciativas de ley encaminadas a establecer esa protección, sin embargo nunca fueron discutidas en la Asamblea Nacional.

“En el año 2007 Panamá tuvo un proceso de discusión de la ley de protección a la niñez, después de una larga discusión con todos los actores se llevó al Consejo de Gabinete, lo aprobó, la ministra en ese momento María Roquebert lo presentó en la Asamblea y la Asamblea nunca inició el primer debate. En el 2018 otro Gobierno, una situación diferente, nuevamente después de dos años de discutir la ley con todos los actores, el Órgano Ejecutivo aprueba la ley, y el ministro en ese momento Alcibiádes Vásquez presenta la ley en la Asamblea y nunca inició el primer debate”, explicó.

Señaló que los albergues deben ser entendidos como una situación de carácter temporal, transitoria, y que con el objetivo de que los niños crezcan en un entorno familiar, el Estado tiene la obligación organizar los programas para que familias puedan incorporar a esos niños en su vida familiar.

Por otro lado, Giannareas reiteró el llamado de la Unicef para que las investigaciones pertinentes con relación a las denuncias se realicen con la mayor prontitud posible.