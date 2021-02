Nimay González • 24 Feb 2021 - 01:56 PM

Este miércoles surgieron algunas contradicciones entre autoridades de salud con relación a la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 al personal del programa de Saneamiento de Panamá.

En este sentido, la viceministra de Salud de Panamá, Ivette Berrío, manifestó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, que los trabajadores de Saneamiento no formaban la primera Fase 1de vacunación y que ella desconocía por qué se les aplicó la vacuna.

Sin embargo, indicó que en algunas ocasiones en las que ya se ha completado el grupo a vacunar, se ha optado por aplicar las dosis que quedan a otras personas que se encuentran cerca a fin de no perderlas.

“Los trabajadores del Saneamiento de la Bahía no estaban dentro de la primera fase y no conozco el detalle del porqué fueron vacunados, sin embargo, uno de los detalles que quería explicar sin conocer el detalle de los trabajadores de la Bahía, necesitamos evitar pérdida de dosis, en muchas ocasiones para que no se pierdan dosis si ya hemos contemplado el grupo a vacunar, nosotros hemos buscado a personas que tenemos cerca o que también están expuestas para utilizar dosis que han quedado de lo que hemos vacunado para evitar que se pierdan”, señaló Berrío.

Esta versión fue contradicha por la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, quien aseguró que el personal de Saneamiento de Panamá fue vacunado contra la COVID-19 debido a que forman parte de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Saneamiento (Disapas) del Ministerio de Salud (Minsa).

“Recientemente el Saneamiento de la Bahía se sacó del Ministerio de la Presidencia y se puso de nuevo en el Minsa, por eso es que no recordamos que Saneamiento está en el Minsa, entonces como la instrucción fue vacunar a todo el personal de apoyo de segunda y tercera línea, cuando de vacuna en la sede del Minsa de vacunan todas las direcciones y al vacunarse todas las direcciones tuvieron que llamar también a la gente de Saneamiento porque están en la dirección de Disapas, yo tampoco lo entendía, ayer tuve que preguntar por qué están vacunando a la gente de Saneamiento, entonces me hace la explicación la enfermera de la sede del Minsa que ellos pertenecen a Disapas y yo quedé entonces de que bueno es cierto, no recordaba eso”, expresó Ruiz en el programa Radiografía que se transmite por RPC Radio y ECOTV.

Las declaraciones de ambas funcionarias del Minsa surgen luego de que la cuenta Foco Panamá denunció con documentos de inmunización que familiares del presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero se beneficiaron con la dosis de la vacuna contra el COVID-19, entre los que se encuentra una funcionaria de Saneamiento de la Bahía. Según la denuncia, entre los familiares de Castillero se encuentran: la prima del diputado, su cuñada; y una tía.

Mediante un comunicado, Castillero justificó la inmunización de las tres personas citadas por Foco Panamá asegurando que fueron vacunadas siguiendo el estricto protocolo que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Salud (Minsa), detallando que "una por pertenecer a grupo de riesgo, otra por ser colaboradora del Ministerio de Salud y por último una trabajadora de Saneamiento de la Bahía. Es importante destacar que casi todos los trabajadores que se encuentran en condiciones similares a las antes mencionadas ya han sido vacunados".

Por otro lado, Berrío dijo que la situación amerita ser investigada, “considero que hay que averiguar las causas del porqué estas personas fueron vacunadas y por respeto a equipo de PanaVac y a toda la ciudadanía es necesario investigarlo y aclarar los detalles de esta situación”.

En tanto Ruiz añadió no comprender por qué si se vacunó a más personas del Saneamiento de la Bahía sólo se hace mención de una persona, al tiempo que aclaró que el presidente del Órgano Legislativo no ha sido vacunado.

“No entiendo cómo si vacunaron a más personas de Saneamiento por qué solo se refieren a una sola... entonces yo solamente quería decirlo, lo investigué anoche porque me llamó la atención, así que tuve que ponerme a hacer llamadas, no recordaba que Saneamiento ya estaba en Disapas, entonces esa es la respuesta, porque no fue una sola persona, fue todo el departamento”, recalcó.