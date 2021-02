Catherine Perea • 28 Feb 2021 - 09:21 AM

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exigió consecuencias reales por el caso de abusos a menores en albergues del país.

“Exigimos consecuencias reales ante las revelaciones de los informes con respecto a albergues que debían ser supervisados y monitoreados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y donde se detallan atrocidades inadmisibles, ante las cuales la justicia no puede continuar paralizada y muda”, señala la CCIAP en su comunicado dominical La Cámara Opina.

El gremio cuestionó el sistema de justicia y urgió a reformas con prontitud.

“Hoy, la mayoría ve sus derechos vulnerados frente a un sistema judicial que no es capaz de defender los más básicos derechos constitucionales de los ciudadanos en esta pandemia, que no muestra resultado alguno ante los numerosos casos de corrupción de alto perfil, que con su falta de resultados impide que el país se defienda de listas discriminatorias multicolores, y como si fuese poco, no logra proteger ni siquiera a los niños y adolescentes de este país”, sostuvo la CCIAP.

Por otro lado, la CCIAP exigió explicaciones reales por la renuncia del procurador de la Nación, Eduardo Ulloa.

“Hoy nos encontramos, nuevamente, frente al reto de una vacante en la Procuraduría General de la Nación, que ha dejado más preguntas que respuestas claras y verdaderas. Llama la atención que luego de haber hecho carrera dentro del Ministerio Público, el Procurador General sustente su renuncia en un supuestodesconocimiento del escrutinio público del cargo y de la profundidad de las debilidades y necesidades del sistema para el cual se había comprometido a trabajar”, indicó el gremio.

La CCIAP advirtió que el próximo nombramiento requiere una figura independiente que lleve adelante procesos con resultados y consecuencias para quienes infringen la ley.